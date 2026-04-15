Αναφορικά με την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο, ο θάνατος και των δύο θυμάτων οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις σορούς των δύο θυμάτων λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Τρία διαμερίσματα στην οικοδομή που κατέρρευσε ήταν εγγεγραμμένα στο Airbnb