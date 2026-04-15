Τρία διαμερίσματα στην οικοδομή που κατέρρευσε, ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο Αirbnb από νομικό πρόσωπο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ξεκαθάρισε πως η στατική επάρκεια των κτιρίων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Πρόσθεσε - ακόμη - ότι το Υφυπουργείο δεν έχει πληροφόρηση αναφορικά με την στατική επάρκεια των κτιρίων.

Ο Παπαδόπουλος σημείωσε πως μετά τα τελευταία γεγονότα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία όλων των αρμοδίων τμημάτων.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι σε περιπτώσεις όπου υποβάλλεται καταγγελία, γίνεται επιθεώρηση, και αν διαπιστωθούν προβλήματα τα ακίνητα αφαιρούνται από το μητρώο Airbnb.

Επίσης, εντός της ερχόμενης εβδομάδας η Αστυνομία θα έχει ολοκληρώσει τις έρευνες για την κατάρρευση της οικοδομής στη Γερμασόγεια και τον θάνατο δύο ανθρώπων, δήλωσε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ.

Όπως είπε, ακολούθως, ο φάκελος της υπόθεσης θα μεταβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, για μελέτη και οδηγίες.

Ο Μιχαήλ ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ποινικές ευθύνες, επισημαίνοντας - ωστόσο - ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να προκαταλάβει μία έρευνα που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις και θα ληφθούν άλλες τόσες, από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικά τμήματα, τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των διαμερισμάτων, ως επίσης και πολλά άλλα άτομα τα οποία είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με το τραγικό περιστατικό.

