Την Κυριακή, μέλη και φίλοι των δρομικών ομάδων «sea legs run» και «team runnins» θα συναντηθούν για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του 27χρονου Dex, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός κάτω από τα ερείπια της πολυκατοικίας όπου διέμενε, μετά την κατάρρευση του κτιρίου το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Μέσα από μια συμβολική διαδρομή, όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, αλλά και άλλοι πολίτες, θα τιμήσουν τη μνήμη του, κρατώντας ζωντανή την παρουσία, το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που μετέδιδε στους γύρω του. Η πρωτοβουλία αυτή, φορτισμένη με συγκίνηση, μεταφέρει ταυτόχρονα μήνυμα αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης προς την οικογένειά του.

Σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρεται πως «ο Dex ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία. Αγαπούσε την Κύπρο και αντιμετώπιζε πάντοτε με σεβασμό όσους βρίσκονταν γύρω του. Παρότι η ζωή δεν ήταν εύκολη για εκείνον, δεν το έδειχνε ποτέ. Διατηρούσε πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο, εκτιμούσε τα απλά πράγματα και έκανε τους πάντες να νιώθουν ευπρόσδεκτοι».

Όπως σημειώνεται επίσης, είχε μεταβεί στην Κύπρο αναζητώντας εργασία, με στόχο να στηρίξει οικονομικά τη μητέρα και τους δικούς του ανθρώπους στη Νιγηρία. «Υπάρχουν άνθρωποι που σκορπούν φως όπου κι αν βρεθούν και ο Dex ήταν ένας από αυτούς. Στεκόταν δίπλα στους φίλους του, στην οικογένειά του και στην κοινότητά μας. Ήταν ένας από εμάς. Πάντα δραστήριος, πάντα σε κίνηση. Έφυγε πολύ νωρίς, όμως δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Για τη μνήμη του, τρέχουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές προχωρούν σε συλλογή χρημάτων για την οικογένειά του στη Νιγηρία, με στόχο να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση αυτές τις δύσκολες ώρες. «Παρακαλούμε δείτε τον σύνδεσμο στο προφίλ για περισσότερες πληροφορίες. Την Κυριακή διοργανώνουμε και αγώνα μνήμης. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», καταλήγει η ανακοίνωση.

