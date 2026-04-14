«Τώρα χάσαμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ραφαήλ, ο οποίος επέζησε της τραγωδίας στη Γερμασόγεια.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στην κάμερα του Μεσημέρι και Κάτι ότι «το περιστατικό συνέβη το Σάββατο γύρω στη μία το μεσημέρι. Ετοιμαζόμουν να πάω στο γυμναστήριο όταν ο συγκάτοικός μου επέστρεψε από την άσκησή του. Όταν κατέρρευσε το κτίριο ήμουν μέσα με τον συγκάτοικό μου. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να μείνω ζωντανός, αλλά μόνο ο Θεός ξέρει γιατί είμαι ζωντανός. Όταν βγήκα έξω φώναξα στον φίλο μου αλλά ήταν ακόμα μέσα. Άμεσα ήρθε το ασθενοφόρο και με πήρε μαζί με ένα άλλο πρόσωπο. Έμεινα εκεί για νοσηλεία και στη συνέχεια πήγα στον αστυνομικό σταθμό».

Πρόσθεσε ότι «τώρα χάσαμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα. Χάσαμε τα λεφτά που δουλέψαμε, έχασα τα πάντα σε αυτό το κτίριο. Έχασα τον φίλο μου, τον αδερφό μου, άκουσα ότι είναι νεκρός. Το πιο επώδυνο είναι ότι ήρθε εδώ ζωντανός αλλά τώρα έχασε τη ζωή του. Δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κυβέρνηση και απ όπου αλλού γίνεται. Δεν ξέρουμε πόσο θα μείνουμε στο ξενοδοχείο, μπορεί μέχρι αύριο να μας πουν να φύγουμε».

