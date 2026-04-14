Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων, για την κατάρρευση κτιρίου το Μεγάλο Σάββατο στη Γερμασόγεια, που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο δύο ατόμων.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα με σκοπό τη διερεύνηση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό.

Το κτίριο είχε κηρυχθεί επικίνδυνο από τον περασμένο Μάρτιο και στις 26 του μήνα στάλθηκαν διπλοσυστημένες επιστολές προς τους ιδιοκτήτες και τη διαχειριστική επιτροπή ότι πρέπει να εκκενωθεί και να επιδιορθωθεί το κτίριο.

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης ζητούν την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να εχουν δυνατότητα έξωσης, εκκένωσης και σφράγισης επικίνδυνων κτιρίων.

Πηγή: ΡΙΚ