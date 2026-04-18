Τροχαίο ατύχημα σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 13:45μ.μ., στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, λίγο πριν την έξοδο του κόμβου Πολεμιδιών στο ύψος της υπερυψωμένης γέφυρας του Τσιρείου Σταδίου.

Σύμφωνα με τη σελίδα RoadReport.CY, στο συμβάν ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα σκούρου χρώματος σεντάν το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος. Συντρίμμια από τη σύγκρουση διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι οδηγοί να μειώσουν ταχύτητα και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες με ασθενοφόρο, ενώ μέλη της Αστυνομίας ρύθμισαν την κυκλοφορία και προχώρησαν σε μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων. Ένα από τα οχήματα ακινητοποιήθηκε στη μεσαία λωρίδα, με την πόρτα του οδηγού ανοικτή, ένδειξη ότι οι επιβαίνοντες είχαν ήδη εξέλθει μετά τη σύγκρουση.





Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Κατά το RoadReport.CY, από το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, οι οποίες σε ένα από τα οχήματα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και εξόδων αυτοκινητοδρόμων.



