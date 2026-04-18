Ένας ανήλικος ηλικίας 15 χρονών νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Καντάρας στην Παλλουριώτισσα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, στο αυτοκίνητο επέβαιναν επτά ανήλικοι ηλικίας από 15 έως 17 ετών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε ενώ 16χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Καντάρας, στην περιοχή Παλουριώτισσας, και εισερχόμενος στον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε και προσέκρουσε σε μεταλλική περίφραξη, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 16χρονος, καθώς και 15χρονος, 15χρονη, 17χρονη και 17χρονος, που επέβαιναν στο όχημα, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 15χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έτυχαν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 16χρονος, ανήκει σε εταιρεία της οποίας διαχειριστής είναι ο πατέρας του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 16χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα, διερευνώνται.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

