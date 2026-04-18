Η Αστυνομία διερευνά τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε γύρω στις 12:30 π.μ. σήμερα, στη λεωφόρο Καντάρας, στην περιοχή Παλλουριώτισσας, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, όχημα το οποίο οδηγούσε 16χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλινε της πορείας του και ανατράπηκε στην άσφαλτο.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά επτά πρόσωπα, ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο ανήλικος οδηγός και τρεις επιβάτες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.