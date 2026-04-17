Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ημερομηνίας 3/8/2018, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της ΕΠΑ, «τη νομιμότητα της διαδικασίας, την ορθότητα των νομικών και ουσιαστικών συμπερασμάτων της ΕΠΑ καθώς και τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του διοικητικού και ενωσιακού δικαίου».

Με την απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε στην ΑΤΗΚ διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €1.166.175, «λόγω διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008), ως αυτός ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο».

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, αντικείμενο της απόφασης της Επιτροπής ήταν η καταγγελία της εταιρείας Primetel που αφορούσε το ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου. Σημειώνεται ότι με την απόφαση της τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή είχε κρίνει ότι η ΑΤΗΚ κατά τα έτη 2009-2010, κατείχε δεσπόζουσα θέση στις αγορές της λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης.

Μέσα από τα ευρήματα της εξέτασης της καταγγελίας και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία- οικονομικά δεδομένα και τις αναλύσεις που προσκομίστηκαν από την ΑΤΗΚ- και αφού προέβη σε σχετική οικονομική ανάλυση, ομόφωνα κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο 2009 έως 2010, πωλούσε την υπηρεσία της συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» καθώς και τις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, όταν αυτές προσφέρονταν μαζί, σε ληστρικές τιμές (κάτω του κόστους).

«Ως εκ τούτου, η Επιτροπή με βάση τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, τα οποία ανέλυσε, ομόφωνα αποφάσισε πως προέκυπτε πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού από μέρους της ΑΤΗΚ και έκρινε ότι η ΑΤΗΚ προέβη σε παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου».

Προστίθεται ότι σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή, αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €583,087.50 για την «εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2009-2010» και επιπλέον €583.087,50 «για την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης του συζευγμένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για την περίοδο 2009-2010».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΑ, το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφασή του ημερομηνίας 3/4/2026, απέρριψε τους λόγους ακύρωσης που προέβαλε η ΑΤΗΚ, σημειώνοντας ότι η σύνθεση της Επιτροπής ήταν νόμιμη «καθότι η συμμετοχή νέων ή αναπληρωματικών μελών σε μεταγενέστερες συνεδρίες επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 9(7)(γ) του Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά έχουν λάβει γνώση του συνόλου του φακέλου και των πρακτικών».

Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί πλάνης και/ή έλλειψη δέουσας έρευνας και/ή αιτιολογίας σε σχέση με τον ορισμό των σχετικών αγορών της σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης, αναφέρεται ότι «κρίθηκε πως ο ορισμός της σχετικής αγοράς έγινε βάσει ορθώς αιτιολογημένης μεθοδολογίας, αντλώντας καθοδήγηση από τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕ και των Δικαστηρίων της Ένωσης, κατόπιν της διεξαγωγής δέουσας έρευνας της κυπριακής αγοράς και αφού η Επιτροπή άκουσε τα όσα έθεσε ενώπιον της η Αιτήτρια, τα οποία απορρίφθηκαν με αιτιολογημένη απόφαση».

Σε σχέση με τον ισχυρισμό περί σφάλματος και πλάνης στην κατάληξη της Επιτροπής σε σχέση με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης από μέρους της Αιτήτριας και τις παραβάσεις, το Δικαστήριο αφού εξέτασε τις θέσεις της αιτήτριας έκρινε πως η κατάληξη της Επιτροπής έλαβε υπόψιν τα ενώπιον της δεδομένα. Εν πρώτοις έκρινε πως η κατοχή δεσπόζουσας θέσης ήταν αποτέλεσμα ανάλυσης και λήφθηκαν υπόψιν παράμετροι, πέραν των μεριδίων αγοράς που κατείχαν οι εταιρείες τη δεδομένης στιγμή.

Ακολούθως έκρινε πως η Επιτροπή διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα αιτιολογώντας στη βάση επαρκώς αποδεικτικών στοιχείων τη θεμελίωση των παραβάσεων και συνεπώς απέσεισε το βάρος απόδειξης. Το Δικαστήριο επισήμανε πως η Αιτήτρια έπρεπε να προσκομίσει στοιχεία δυνάμενα να κλονίσουν την αποδεικτική αξία των στοιχείων και ευρημάτων της Επιτροπής κάτι όμως που δεν έπραξε, αλλά περιορίστηκε στην λεκτική αμφισβήτηση συγκεκριμένων ευρημάτων και ενεργειών της Επιτροπής.

Τέλος, για τον ισχυρισμό περί παράβασης της αρχής αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης κατά την επιβολή προστίμου και καθορισμό του ύψους του επίδικου προστίμου, αναφέρεται ότι «το Δικαστήριο επεσήμανε πως η Επιτροπή επικεντρώθηκε στη βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης καταγράφοντας το σύνολο των παραγόντων που συνεκτίμησε πριν καταλήξει, κρίνοντας πως η απόφαση της Επιτροπής ήταν αιτιολογημένη».



Πηγή: ΚΥΠΕ