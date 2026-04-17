Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η μεταφορά στο Ισραήλ του καταδικασμένου με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η μεταφορά έγινε κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης για μεταφορά καταδίκων, την οποία έχει υπογράψει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Ισραήλ είναι ότι αναγνωρίζει τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα», είχε αναφέρει για το εν λόγω ζήτημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, όταν είχε ερωτηθεί σχετικά με το αίτημα του Ισραήλ, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε στις 9 Φεβρουαρίου.

«Έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία η οποία ανανεώθηκε που συστήνει στους Ισραηλινούς να μην αγοράζουν περιουσίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες», είχε σημειώσει επίσης ο Υπουργός.





Πηγή: ΚΥΠΕ