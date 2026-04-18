Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ποταμός Λιοπετριού θυμίζει το γιοφύρι της Άρτας, καθώς παραμένει εργοτάξιο, με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες ψαράδες να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους.



Το έργο ανάπλασης του Ποταμού Λιοπετρίου ξεκίνησε το 2020 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.



Μετά από πολλές παρατάσεις που δόθηκαν στον Εργολάβο, τον Νοέμβριο του 2024 το Υπουργείο Εσωτερικών τερμάτισε το συμβόλαιο του εργολάβου και του μηχανικού του έργου. Άγνωστο παραμένει πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Εκτός από τις καθυστερήσεις, το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο που δυσχεραίνει το έργο των ψαράδων.





Μάρκος Κουμή/Αντιδήμαρχος Λιοπετρίου: Στο στάδιο των κρηπιδωμάτων - Προχωρούμε σε αργούς ρυθμούς



Ο Αντιδήμαρχος Λιοπετρίου αναφορικά με τη κατάσταση του Ποταμού τόνισε ότι «Το έργο τώρα βρίσκεται στο στάδιο των κρηπιδωμάτων προχωρούμε σε αργούς ρυθμούς.



Υπογράμμισε επίσης ότι «βρισκόμαστε στο 2026 και έχουμε έργα να εκτελέσουμε τα κρηπιδώματα υπάρχει συμβόλαιο να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο αλλά για τους ψαράδες υπόσχεση να ολοκληρωθούν το Μάιο και τώρα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο προέκυψε κάποια λογικά αιτήματα για τους ψαράδες... θέλανε αποθηκευτικούς χώρου γιατί όπως κατασκευάστηκε το έργο τους δυσκόλευε το έργο».









Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, η καθυστέρηση οφείλεται στην αλλαγή του εργολάβου και στο γεγονός ότι η Πολεοδομία προχώρησε στην έγκριση του έργου τμηματικά. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μόνο το οδικό δίκτυο, το οποίο παραδόθηκε πέρσι τον Ιούλιο.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων, ενώ το τρίτο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση κτηρίων και υποδομών.





Ταυτόχρονα, ο Κουμή, είπε ότι «Οι επισκέπτες και η τοπική κοινωνία διαμαρτύρονται διότι πέρασαν 6 χρόνια και ο ποταμός εδώ είναι εργοτάξιο όλοι λένε θα ήταν καλύτερο να έμενε όπως ήταν γιατί όπως βλέπουμε σε παλιές φωτογραφίες ήταν ωραίο τοπίο…εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι ήρθαμε να ξοδέψουμε 20 εκ.και δεν θα προσθέσουμε αξία στην περιοχή ούτε οι ψαράδες θα εξυπηρετούνται ούτε ομορφαίνει το τοπίο»





Δυσαρεστημένοι από την εξέλιξη του έργου είναι οι επαγγελματίες ψαράδες



Ο Αντώνης Ζαμπάς, επαγγελματίας ψαράς δήλωσε ότι «Τα σχέδια έγιναν με τέτοιο τρόπο στην ουσία τα έκαναν τα σχέδια για εμάς χωρίς εμάς….

δεν ξέραμε πόση απόσταση θα βάλουμε τα δίκτυα τα οποία βαρούν..αυτό το πράγμα είναι ένα σημείο το οποίο θα μας σταματήσει από το να δουλεύουμε εάν δεν γίνει κάποια λύση και το ζητήσαμε... θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο»





Ο Ποταμός Λιοπετριού, το έργο που θα αναβάθμιζε την περιοχή και θα στήριζε τους επαγγελματίες ψαράδες, έχει πλέον γίνει σύμβολο καθυστερήσεων.



