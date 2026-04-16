Νέο πλαίσιο για την παρουσία ανηλίκων στα social media προωθεί η Κυβέρνηση, καθορίζοντας τα 15 έτη ως κατώτατο όριο για δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «η Κυβέρνηση μας προχωρά ένα βήμα περαιτέρω, με τον καθορισμό της ηλικίας των 15 ετών ως ελάχιστου ορίου για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία των παιδιών μας, την ενίσχυση των οικογενειών και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου από τις ίδιες τις πλατφόρμες».

Σημειώνει πως «η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν άμεσα στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση ηλικίας στο διαδίκτυο».

Την ίδια ώρα ο διευθυντής γραφείου Τύπου Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, αναφέρει ότι «ανησυχούν πάρα πολλές χώρες στην ευρωπαϊκή ένωση, είναι ένα θέμα που συζητιέται στην ευρωπαϊκή ένωση, είναι ένα θέμα που σε πολλές χώρες άρχισε ήδη να εφαρμόζεται, η Γαλλία ήδη το εφαρμόζει και νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανήλικους από αυτές τις παγίδες».

Επαλήθευση ηλικίας

Η εφαρμογή του μέτρου θα ενσωματωθεί εντός του έτους στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης».

«Για να γίνει αυτό πρέπει να συνδεθεί το CY Log-in με το αρχείο πληθυσμού, που είναι ένα ζήτημα τεχνικό που και αυτό πρέπει να το λύσουμε. Είναι, αντιλαμβάνομαι, το Υφ. Καινοτομίας τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, όμως, θέλουμε τις ίδιες τις πλατφόρμες να συμβαδίσουν με αυτό», τονίζει η Επίτροπος Δικαιωμάτων του παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής, την υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις.

