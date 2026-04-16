Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι τοποθετήθηκε η κ. Έλενα Περικλέους, Επίτροπος των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σχετικά με την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων που αποφάσισε η κυβέρνηση, για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα ζήτημα που επηρεάζει διάφορους τομείς και φαίνεται ότι θα δημιουργήσει έντονη αναταραχή στην κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε η κ. Περικλέους, «έχουμε από την μια την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό οικοσύστημα. Τα παιδιά μας δεν έχουν ψηφιακή ωριμότητα και γίνεται ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή». Μέχρι τώρα, στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων μπορεί οποιοσδήποτε ανεξαιρέτως ηλικίας να δημιουργήσει λογαριασμό, να δημιουργεί περιεχόμενο και να εκτίθεται σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Δημιουργώντας έτσι ψηφιακό εθισμό, όπως τόνισε η κ. Έλενα οφείλουμε να προστατεύσουμε τους ανήλικους στο διαδικτυακό χώρο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή είναι μια παγκόσμια συζήτηση και μάλιστα, σε κάποιες χώρες εφαρμόστηκε η χρήση με γονική συναίνεση και άλλοι μιλούν για πλήρη απαγόρευση. Πρέπει να υπάρχει η ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από το cyber bullying, από το ακατάλληλο περιεχόμενο, από την παραβίαση της ιδιωτικότητας και από το διαδικτυακό εκφοβισμό.

Σχετικά με το μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση η κ. Έλενα σχολίασε, «σίγουρα θα ενισχύσει την ψυχική υγεία των παιδιών και θα οδηγήσει στην ασφαλή ανάπτυξη τους. Όλα αυτά μπαίνουν στην ζυγαριά υπέρ της απαγόρευσης». Στη συνέχεια έκανε αναφορές σχετικά με τα αρνητικά της απαγόρευσης και ανάφερε πως το μέτρο αυτό σίγουρα επηρεάζει το δικαίωμα στην συμμετοχή και στην έκφραση.

Προτού διαμορφωθεί η θέση του γραφείου έγινε διαβούλευση με τη ομάδα εφήβων Συμβούλων, και τα παιδιά ήταν ξεκάθαρα σχετικά με αυτό το θέμα. Αναγνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, και αντιλαμβάνονται επίσης την ανάγκη ύπαρξης τους μέσα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι ένας τρόπος διατύπωσης της έκφρασης και συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για την πληροφόρηση, υπάρχουν επίσης παιδιά από μακρυσμένες περιοχές, παιδιά που δεν τολμούν να διατυπώσουν άποψη σε φυσικό χώρο» , προσθέτει η κ. Πετρίδου.

Η εισήγηση που προτείνετε από την κ. Έλενα και την ομάδα της είναι να προχωρήσουν όπως και έχει γίνει αποδεκτό σε μια μελέτη αντικτύπου στα δικαιώματα του παιδιού. Αυτή η μελέτη αντικτύπου όπως αναφέρθηκε από την ίδια θα βοηθήσει στην λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, έτσι ώστε να μπορούν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο.

«Θέλουμε εκστρατείες ενημέρωσης προς τους γονείς και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα αναπτύσσουν την ψηφιακή ωριμότητα των παιδιών και την κριτική τους σκέψη, αυτή είναι η εισήγηση του γραφείου της επιτρόπου», σημειώνει η κ. Έλενα.

Συνέχισε παρουσιάζοντας την εισήγηση, αναφερόμενη σε μια 2η μελέτη αντικτύπου ώστε να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν εάν και εφόσον χρειάζεται το ηλικιακό όριο που θα εφαρμοστεί τώρα. Όπως δήλωσε, ζήτησαν την επιβεβαίωση της ηλικίας, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με το cy.login με το αρχείο πληθυσμού, που είναι ένα ζήτημα τεχνικό.

Κλείνοντας, η κ. Πετρίδου επισήμανε πως θέλουν οι ίδιες οι πλατφόρμες να συμβαδίσουν με αυτό το μέτρο και όσες δεν θα το κάνουν θα πρέπει να πληρώνουν. Εννοείτε ότι το κόστος είναι ένα θέμα που θα πρέπει να επιλυθεί.

Διαβάστε επίσης: Στα 17 το όριο για χρήση σκούτερ – Τι αποφάσισε η Βουλή