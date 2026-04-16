Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη ώστε το ηλικιακό όριο χρήσης των συσκευών προσωπικής μικροκινητικότητας να ανέλθει στα 17.

Οι Βουλευτές υπερψήφισαν τις προτάσεις νόμου των Βουλευτών του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου και Δημήτρη Δημητρίου, που προέβλεπε την άνοδο του ορίου στα 17, από τα 14 που είναι σήμερα.

Επίσης, οι Βουλευτές υπερψήφισαν τις προτάσεις νόμου του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, Σταύρου Παπαδούρη, προκειμένου αυτές οι συσκευές να φέρουν σήμανση ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ δίνεται, επίσης, και η δυνατότητα στην Αστυνομία να παρακρατεί προσωρινά αυτές τις συσκευές σε περιπτώσεις παράβασης.

Από την άλλη, καταψηφίστηκαν προτάσεις νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδου, που προέβλεπαν την απαγόρευση της χρήσης αυτών των συσκευών σε δημόσιους χώρους.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι ο σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η απαγόρευση χρήσης συσκευών προσωπικής κινητικότητας σε δημόσιους χώρους και της λειτουργίας επιχειρήσεων που τις διαθέτουν για τέτοια χρήση. «Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να έχουμε δυστυχήματα με νεαρούς που οδηγούν σκούτερ», είπε, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.

«Η ανεξέλεγκτη χρήση, η έλλειψη υποδομών, η μη εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας, δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους ίδιους τους χρήστες, για τους οδηγούς, αλλά και για τους πεζούς», είπε.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, η πλειοψηφία των φορέων διαφώνησε με την οριζόντια απαγόρευση, με έμφαση στη σημασία της μικροκινητικότητας. «Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη των συσκευών, αλλά η απουσία κανόνων, υποδομών και ελέγχου», ανέφερε.

«Είτε θα συνεχίσουμε με την ίδια κατάσταση ή θα προχωρήσουμε σε ριζικές λύσεις», είπε, σημειώνοντας ότι η καινοτομία δεν μπορεί να προηγείται της ασφάλειας. Αν το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, οφείλουμε να λάβουμε αποφάσεις που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι για τον ΔΗΣΥ είναι θέση αρχής να δουλεύουν προς την κατεύθυνση προόδου, όχι της στασιμότητας. Γι’ αυτό, είπε προώθησαν νομοθεσία για μικροκινητικότητα, που αποτελεί τον ευκολότερο, οικονομικότερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης.

«Θέλουμε να υπάρχουν στους δρόμους με ασφάλεια, πλαίσια και κανόνες και σωστές υποδομές», είπε, σημειώνοντας ότι είναι ο ρόλος της πολιτείας να φτιάξει ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αναφέροντας ότι από το 2022 δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές, η κ. Τσιρίδου είπε ότι η πρόταση νόμου τους έχει στόχο, μέχρι να βρεθεί ένα καλύτερο πλαίσιο και να δημιουργηθούν οι υποδομές, να προστατευτούν τα παιδιά. «Δεν θα θέλαμε να πάμε στο ακραίο σενάριο πλήρους κατάργησης της μικροκινητικότητας, γι’ αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την πρόταση, για να προστατεύσουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας».

Σημείωσε ότι το όριο των 17 ετών επιλέχθηκε επειδή είναι το όριο για τη μαθητική άδεια οδήγησης.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε, με τη σειρά του, ότι από το 2022 που έγινε η νομοθεσία για τη διακίνηση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, δεν έγιναν οι κατάλληλες υποδομές και μετά από αρκετά ατυχήματα, το θέμα ήρθε στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου προέκυψε το ζήτημα έλλειψης μητρώου και η δυνατότητα ασφάλισης τους.

Η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ίδιος, προέβλεπε, αρχικά, τη δημιουργία μητρώου, τη δυνατότητα ασφάλισής τους και την ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης. «Αναγκαστήκαμε να αφαιρέσουμε και το ζήτημα του μητρώου και το ζήτημα της ασφάλισης», μετά από υποδείξεις των φορέων για αντισυνταγματικότητα.

Τελικά η πρόταση προβλέπει το όχημα να φέρει σήμανση ότι πληροί τα κατάλληλα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, διατηρήθηκε το ζήτημα της προσωρινής κατακράτησης των σκούτερ από την Αστυνομία, σε περίπτωση παράβασης.

Επανέλαβε, ωστόσο, την ανάγκη δημιουργίας μητρώου από την πολιτεία.

Ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κώστας Ευσταθίου, είπε ότι σήμερα τα παιδιά αφήνονται στην τύχη τους, «εξ ονόματος κάποιων εισαγωγέων, που έφεραν και πωλούν τα σκούτερ, ή κάποιων δήμων που εισπράττουν τέλη από τη χρήση τους», είπε. Σημείωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση του κ. Τρυφωνίδη για κατάργηση της χρήσης σε δημόσιους χώρους, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα αυτών των συσκευών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, είπε ότι η οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακίνησης των πολιτών. «Τα σκούτερ είναι ένα φτηνό και πράσινο όχημα για να πάει κάποιος στη δουλειά του», είπε. Σημείωσε ότι δεν συμφωνεί με ακραίες λύσεις, γι’ αυτό το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει την πρόταση του κ. Τρυφωνίδη, αλλά θα στηρίξουν την πρόταση νόμου για καθορισμό ορίου στα 17.

Επισήμανε, ακόμα, ότι το κράτος και οι δήμοι δεν έχουν κάνει όσα έπρεπε σε υποδομές.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι τα αυτοκίνητα είναι αυτά που προκαλούν τα ατυχήματα, όχι οι συσκευές μικροκινητικότητας. «Κάναμε σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας της Λευκωσίας από το 2010 και δεν έκανε κανένας τίποτε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ερχόμαστε να δυσκολέψουμε τον κόσμο επειδή δεν κάναμε τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε.

Τα σκούτερ, είπε, είναι ο πιο καλός τρόπος να κυκλοφοράς και πρέπει να διευκολυνθεί η λειτουργία τους, όχι να περιορίζεται για να διευκολύνονται τα αυτοκίνητα.

«Δύο άτομα την ημέρα πεθαίνουν πρόωρα από την κακή ποιότητα του αέρα, που κατά 70% παράγεται από τα αυτοκίνητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να φύγουν από τον δρόμο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι θα καταψηφίσουν τις προτάσεις νόμου του Τρυφωνίδη, που καταργούν τα σκούτερ και θα υπερψηφίσουν τις προτάσεις νόμου του κ. Παπαδούρη, για να μπει πίεση πολιτικά στην εκτελεστική εξουσία, για να ρυθμίσει το ζήτημα. «Πρέπει να υπάρχει ένα μητρώο και λογική ασφάλισης αυτών των οχημάτων», είπε, σημειώνοντας πρέπει να γίνουν πολλά.

«Συμφωνούμε ότι το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με τη δημιουργία λεωφόρων» και ότι χρειάζεται να βρεθούν τρόποι να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας και τα ΜΜΜ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε ότι το 2022 ψηφίστηκε η νομοθεσία αλλά τα αρμόδια κρατικά τμήματα το 2025 έλεγαν, ακόμα, ότι μελετούν τρόπους πώς να εφαρμόσουν τον νόμο. Σημείωσε ότι από 1η Ιουλίου, όσοι οδηγούν μοτοσυκλέτα, οφείλουν να βγάλουν κανονική άδεια οδήγησης και όχι μαθητική, και επομένως οι εταιρείες θα στρέψουν τους ντελιβεράδες προς τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, που δεν ασφαλίζονται, δεν εγγράφονται και είναι χειρότερα, γιατί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες.

«Οι προτάσεις του κ. Παπαδούρη και της κ. Τσιρίδου και κ. Δημητρίου είναι σωστές, αλλά πρέπει το κράτος να αποφασίσει να τηρήσει τον νόμο», είπε.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, είπε ότι φταίει η Βουλή που ψηφίζει ανεφάρμοστες νομοθεσίες και όχι το κράτος που δεν τις εφαρμόζει. «Αν η έννοια μας είναι να σωθούν ζωές, θα συμφωνήσω σε πλήρη απαγόρευση», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι πίσω από όλα είναι το κέρδος.

Πηγή: ΚΥΠΕ