Στο Netcast Zone φιλοξενήθηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος μίλησε εκτενώς για την υπόθεση «Σάντυ» και τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, έχει στην κατοχή του και έχει ήδη παραδώσει στην Αστυνομία για διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, σήμερα δεν διατηρεί καμία επαφή με τη «Σάντυ», καθώς η επικοινωνία τους διακόπηκε τον Απρίλιο του 2023, μετά από συνάντησή τους κατά την οποία εκείνη του παρέδωσε τα στοιχεία που κατείχε. Έκτοτε, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαφανίστηκε.

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες με χρηματικά ποσά που δημοσίευσε και οι οποίες προέρχονται από το διαδίκτυο, ο κ. Δρουσιώτης τόνισε ότι «ουδέποτε στη ζωή του αλλοίωσε ή κατασκεύασε έγγραφο». Όπως εξήγησε, η «Σάντυ» φέρεται να είχε στην κατοχή της χειρόγραφο σημείωμα με την ένδειξη «στη Σάντυ 250 χιλιάδες από Μιχάλη», το οποίο, κατά τον ίδιο, έφερε τον γραφικό χαρακτήρα του αποστολέα. Υποστήριξε ακόμη ότι η ίδια του απέστειλε το σημείωμα σε μήνυμα, τοποθετώντας ως φόντο δύο φωτογραφίες χρημάτων.

Διαβάστε επίσης: Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: Χριστοδουλίδης, o υπασπιστής της «Αδελφότητας»

«Κανείς δεν προχώρησε σε έλεγχο για να διαπιστώσει αν το χειρόγραφο ήταν αυθεντικό ή αν αντιστοιχούσε στον συγκεκριμένο γραφικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, απομονώθηκαν οι φωτογραφίες, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και διαδόθηκε ψευδώς ότι τις κατασκεύασα εγώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια δημοσίευσε ολόκληρο το υλικό, καθώς και αρχείο excel που είχε στη διάθεσή του. Όπως υποστήριξε, είχε δημιουργηθεί «μια ολόκληρη βιομηχανία εντυπώσεων» εις βάρος του.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η «Σάντυ» εργαζόταν σε ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο γυαλιού σε διάφορες χώρες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση χρημάτων.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υποστήριξε ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας της «Σάντυ» από Ρώσους εκτελεστές, το οποίο, όπως είπε, δεν υλοποιήθηκε λόγω της συναισθηματικής σχέσης που φέρεται να είχε μαζί της ο ΜΧ.

Τέλος, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η «Σάντυ» εργαζόταν στο Προεδρικό, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, «από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, βρισκόταν και εκείνη στο Προεδρικό», αφήνοντας αιχμές για πιθανές διασυνδέσεις με συγκεκριμένο κύκλωμα.

Διαβάστε επίσης: Κινείται νομικά εναντίον Δρουσιώτη ο Μυλωνάκης - «Εκστρατεία λάσπης»