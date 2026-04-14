Σε καινούρια ανάρτηση του, ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο παρελθόν είχε αναλάβει ρόλο ενδιάμεσου για τη μεταφορά μηνυμάτων προς τον εκλιπόντα επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «fixer», όπως αναφέρει.

Με ιδιαίτερα έντονο ύφος ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης μέσω της ανάρτησης, προβαίνοντας σε σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τους χειρισμούς της Αστυνομίας στην υπόθεση της «Σάντη», αποδίδοντάς του τον ρόλο «υπασπιστή» σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «Αδελφότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λεγόμενη «Αδελφότητα» φαίνεται να ασκεί επιρροή στο Προεδρικό, ενώ γίνεται επίσης λόγος για πρόσωπα τα οποία, κατά τον ισχυρισμό του, συνδέονται με το εν λόγω δίκτυο και έχουν αναλάβει θέσεις στο περιβάλλον της Προεδρίας.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στον Αρχηγό της Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, με τον κ. Δρουσιώτη να υποστηρίζει ότι «ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας».





Χριστοδουλίδης, o υπασπιστής της «Αδελφότητας»



Αυτούσια η ανάρτηση του:





"Όταν ο Αναστασιάδης επέλεξε τον Χριστοδουλίδη για διάδοχο του, ασφαλώς και δεν του έδωσε λευκή επιταγή. Ο Χριστοδουλίδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε για να μεταφέρει μηνύματα αγνώστου σε μας περιεχομένου στον Βγενόπουλο, ήταν δηλαδή ο fixer του. Η δε «Αδελφότητα» διατήρησε την επιρροή της στο Προεδρικό. Η Σάντη, όπως μου είπε η ίδια και όπως επιβεβαιώνεται από μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι η Αστυνομία έσπευσε να εξαφανίσει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη, ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν καθήκοντα ως κάποιου είδους συνεργάτης στο Προεδρικό, ως φαίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας και επιρροής του Μ. Χριστοδούλου.

Ο Πρόεδρος, η Νομική Υπηρεσία και η «Αδελφότητα» χαρακτήρισαν αμέσως τα μηνύματα χαλκευμένα και έδωσαν οδηγίες στην Αστυνομία και στα φερέφωνα τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να κινηθούν σε αυτή τη γραμμή. Το τραγικό είναι πως ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ήταν ο επικεφαλής των ανακρίσεων για τη Focus και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, υποθέτω, την αλήθεια. Τώρα, ως αρχηγός της αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας με σκοπό τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου στην οικονομική ιστορία της χώρας. Η αστυνομία, αντί να κινηθεί εναντίον των υπόπτων για διαφθορά προσπαθεί να ενοχοποιήσει εκείνους που καταγγέλλουν. Ντροπή!»