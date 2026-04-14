Νομικές ενέργειες κατά του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη ανακοίνωσε, σήμερα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σε ανάρτησή του ο κ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι όσα του καταλογίζει ο κ. Δρουσιώτης αποτελούν προσπάθεια πλήγματος της δικής του εικόνας αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι οι αναφορές στο πρόσωπό του βασίζονται σε «κατασκευασμένο υλικό», το οποίο δημοσίευσε ο δημοσιογράφος.

«Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία, επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση αυτή», σημειώνει ο κ. Μυλωνάκης και υπογραμμίζει ότι «στη βιντεοσκοπημένη συνομιλία ενός Κύπριου άνδρα που -κάνοντας προφανώς χρήση πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων- εμφανίζεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου μου, ενώ είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ».

Παράλληλα, ο κ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι μετά την πρώτη ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη επικοινώνησε μαζί του, εξηγώντας του, όπως λέει, ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Θεώρησα ότι μετά την επικοινωνία που είχα μαζί του θα ανασκεύαζε. Όμως, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, επανήλθε με νέα ψέματα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα», προσθέτει. «Για τον λόγο αυτό θα κινηθώ νομικά εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψη μου, αναπαράγοντας τα κατασκευασμένα, αρρωστημένα και χυδαία ψεύδη του», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης: Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: Χριστοδουλίδης, o υπασπιστής της «Αδελφότητας»

Αυτούσια η ανάρτηση: