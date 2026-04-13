Εικοσάχρονη οδηγός συνελήφθη από την Αστυνομία τα ξημερώματα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης μετά από τροχαίο στον Πρωταρά.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «γύρω στις 02:30 σήμερα μετά τα μεσάνυχτα ενώ 20χρονη οδηγούσε το όχημα της στην λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη».

Αναφέρεται ότι «από την σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές, ενώ καμία από τις οδηγούς δεν τραυματίστηκε».

Σύμφωνα πάντοτε με την αστυνομική ανακοίνωση, «σε τελικό έλεγχο αλκοόλης τον οποίο υποβλήθηκε η 20χρονη, αυτή εντοπίστηκε θετική με ένδειξη 104μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο».

Ακολούθως «η 20χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί μεταγενέστερα ενώπιον δικαστηρίου».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία ανήμερα του Πάσχα: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από όχημα στη Λεμεσό