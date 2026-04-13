Τραγωδία ανήμερα του Πάσχα σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου πεζός έχασε τη ζωή του σε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, όχημα που οδηγούσε επαγγελματίας οδηγός (ταξί) παρέσυρε τον πεζό την ώρα που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: «Σαφάρι» ελέγχων από Αστυνομία-17 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένα