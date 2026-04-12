Συνεχίζονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των μπάζων μετά την κατάρρευση μέρους διώροφου κτηρίου στη Γερμασόγεια σε μια προσπάθεια των διασωστών να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η χθεσινή τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πρόσωπα και τραυμάτισε άλλα τρία.

Οι προσπάθειες για αποπαγίδευση εγκλωβισμένων προσώπων συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας καθώς υπάρχει πληροφορία για ελλείπον πρόσωπο το οποίο διέμενε στην εν λόγω πολυκατοικία. Με το πρώτο φως της ημέρας επιστρατεύτηκε μεγάλος εκσκαφέας για απομάκρυνση των μπάζων, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί δύο νεκρά άτομα. Πρόκειται για αλλοδαπούς νεαρής ηλικίας και η ταυτοποίηση των στοιχείων τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ακριβή αίτια θανάτου τους θα διαπιστωθούν με τις νενομισμένες νεκροτομές που θα διενεργηθούν στις σορούς τους τα επόμενα 24ωρα.

Στην αστυνομική ανακοίνωση, αναφέρεται επίσης ότι κατά τον χρόνο της κατάρρευσης, εντός των διαμερισμάτων του κτηρίου βρίσκονταν ένοικοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από τα συνεργεία διάσωσης. Τρεις από αυτούς είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και σε ιδιωτικό Νοσοκομείο. Δύο από αυτούς, ηλικίας 32 και 29 ετών, κρατήθηκαν για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε ο 32χρονος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλές εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα και μικρή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Ο 29χρονος φέρει εκδορές στα πόδια και στα χέρια και κεφαλαιμάτωμα. Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας επίσης 32 ετών, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Μέσω διερμηνέων τα μέλη της Αστυνομίας προσπαθούν να μάθουν στοιχεία για τους ενοίκους της πολυκατοικίας, κάποιοι από τους οποίους, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρίσκονταν στην Κύπρο παράνομα. «Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού λαμβάνουν ήδη καταθέσεις, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το κτήριο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε σε χθεσινές του δηλώσεις ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, στο κτήριο υπήρχαν έντεκα διαμερίσματα, τα οποία ήταν ενοικιασμένα σε τουλάχιστον είκοσι άτομα. Εκτιμάται ότι, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτηρίου, υπήρχε αριθμός ατόμων, κάποια εκ των οποίων στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε. Κάποιοι από τους ενοίκους τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ εκτιμάται ότι ίσως κάποιοι αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στην οικοδομή έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και γίνονται προσπάθειες για εντοπισμό τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαμερίσματα του κτηρίου ενοικιάζονταν για ολιγοήμερη διαμονή και διαφημίζονταν σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τύχη-βουνό είχε ζεύγος Ουκρανών που είχε ενοικιάσει διαμέρισμα στο εν λόγω κτήριο. Έφτασαν στο διαμέρισμα, άφησαν τις αποσκευές τους και αναχώρησαν για φαγητό λίγο πριν συμβεί η τραγωδία.

Το διώροφο κτήριο, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού, είχε κριθεί ακατάλληλο και στις 26 Μαρτίου 2026 είχαν αποσταλεί συστημένες επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ότι θα έπρεπε να εκκενωθεί.

Από χθες μέχρι και σήμερα, συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), της Πολιτικής Άμυνας, της Αρχής Ηλεκτρισμού, μέλη της Αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια για ανάσυρση εγκλωβισμένων προσώπων. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.

Χθες ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ενώ στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται και ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ