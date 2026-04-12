Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο προσώπων και τον τραυματισμό τριών. Οι έρευνες στη σκηνή για εντοπισμό άλλων προσώπων στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στη 1.40μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία για κατάρρευση μέρους τριώροφου κτηρίου στην περιοχή Ποταμού Γερμασόγειας, στη Λεμεσό. Άμεσα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή και απέκλεισαν τη σκηνή, ενώ κλήθηκαν και προσήλθαν συνεργεία διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τον χρόνο της κατάρρευσης, εντός των διαμερισμάτων του κτηρίου βρίσκονταν ένοικοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από τα συνεργεία διάσωσης. Τρεις από αυτούς, είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και σε ιδιωτικό Νοσοκομείο. Δύο από αυτούς, ηλικίας 32 και 29 ετών, κρατήθηκαν για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε ο 32χρονος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλές εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα και μικρή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Ο 29χρονος φέρει εκδορές στα πόδια και στα χέρια και κεφαλαιμάτωμα. Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας επίσης 32 ετών, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Αργά το απόγευμα χθες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια οι σοροί δύο προσώπων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα. Ενημέρωση για την ταυτότητα των θυμάτων θα δοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου για τυχόν εντοπισμό άλλων εγκλωβισμένων προσώπων συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, λαμβάνουν ήδη καταθέσεις, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το κτήριο.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστικό βίντεο: Τα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας