Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, το οποίο απεικονίζει τον πανικό που επικράτησε λίγα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Στο βίντεο ακούγονται κραυγές, αλλά και γείτονες που είδαν την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Κατά τον χρόνο της κατάρρευσης, εντός των διαμερισμάτων του κτηρίου βρίσκονταν ένοικοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από τα συνεργεία διάσωσης. Τρεις από αυτούς, είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και σε ιδιωτικό Νοσοκομείο. Δύο από αυτούς, ηλικίας 32 και 29 ετών, κρατήθηκαν για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε ο 32χρονος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλές εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα και μικρή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Ο 29χρονος φέρει εκδορές στα πόδια και στα χέρια και κεφαλαιμάτωμα. Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας επίσης 32 ετών, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Αργά το απόγευμα χθες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια οι σοροί δύο προσώπων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα. Ενημέρωση για την ταυτότητα των θυμάτων θα δοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.