Καθ ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι έρευνες των ομάδων διάσωσης, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε χθες στο μεσημέρι στη Λεμεσό και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα στο δυτικό μέρος της πολυκατοικίας.

Το πρώτο θύμα ανασύρθηκε λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα χθες από τα σωστικά συνεργία και το δεύτερο γύρω στις δέκα το βράδυ.

Ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μαρίνος Κυριάκου, δήλωσε πως η οικοδομή είχε κηρυχθεί ακατάλληλη και στάλθηκε επιστολή προς τους ιδιοκτήτες τον περασμένο Μάρτιο.

Σε γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνει ότι η Πολιτεία θα στηρίξει εμπράκτως τις οικογένειες των θυμάτων.

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει, ότι η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών της τραγωδίας, καθώς και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και αποδειχθούν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.