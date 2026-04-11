Μέρος πολυκατοικίας κατέρρευσε στη Γερμασόγεια, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό. Το περιστατικό φαίνεται να αφορά τετραώροφο κτίριο, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα πρόσωπα ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κέττης, ανέφερε ότι οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν άμεσα με ομάδες και οχήματα διάσωσης. Επιπρόσθετα, κλήθηκε για ενίσχυση η ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), ενώ ενεργοποιήθηκε και η ομάδα ΣμηΕα της Υπηρεσίας για εναέριους ελέγχους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν αποπαγιδευθεί δύο άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν μεταβεί ο Διευθυντής Επιχειρήσεων και ο Επαρχιακός Υπεύθυνος της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε Κέντρο Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο της Υπηρεσίας υπό τη διοίκηση του Αρχιπυράρχου, όπου παρίστανται ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ. Ο Αρχιπύραρχος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

