Έφοδος αστυνομικού κλιμακίου πραγματοποιήθηκε στην οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο ερευνών για τη γνωστή υπόθεση «Σάντυ», σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου Χρίστου Κληρίδη στο SigmaLive.

Όπως αναφέρεται, το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με τον ίδιο να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τον χρόνο έκδοσής του, σημειώνοντας ότι συνέπεσε με τις εορτές, γεγονός που –κατά την άποψή του– περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης νομικής προσβολής του.

Ο κ. Κληρίδης καταγγέλλει ότι πρόκειται για «πρωτοφανή παραβίαση» του δικηγορικού απορρήτου, υποστηρίζοντας πως οι ενέργειες των Αρχών βασίζονται σε ψευδή ένορκη δήλωση και αποσκοπούν στον εκφοβισμό.

Παράλληλα, κάνει λόγο για παράνομες κατασχέσεις, περιλαμβανομένου κινητού τηλεφώνου και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενώ αναφέρει ότι ο Νίκος Κληρίδης εξαναγκάστηκε να συμμορφωθεί με διάταγμα το οποίο χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό.

Θέτει επίσης ερωτήματα για επιλεκτική εφαρμογή των διαδικασιών και αμφισβητεί τη συνολική νομιμότητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειών που ακολουθήθηκαν.

Αυτούσια η δήλωση του Δικηγόρου του, Χρήστου Κληρίδη

Ειδοποιήθηκα πριν από μία ώρα από τον συνάδελφο Νίκο Κληρίδη ότι κλιμάκιο της Αστυνομίας επενέβη στην οικία του με ένταλμα έρευνας για τη γνωστή υπόθεση «Σάντυ».

Πληροφορήθηκα ότι το ένταλμα εκδόθηκε τις πρωινές ώρες, στη 01:00, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σκόπιμα Μεγάλο Σάββατο, κατά τη γνώμη μου, με στόχο να μην υπάρχει η ευχέρεια προσβολής του εν λόγω εντάλματος με αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Συμπίπτει δε με τις εορτές του Πάσχα, κατά τις οποίες τα δικαστήρια παραμένουν κλειστά για εξασφάλιση αντιγράφου της αίτησης και των ενόρκων δηλώσεων μέχρι την προσεχή Τρίτη, ενώ η Κυβέρνηση προειδοποίησε ότι δύο άτομα θα μείνουν εκτεθειμένα, υπονοώντας τον κ. Νίκο Κληρίδη και τον κ. Δρουσιώτη.

Προφανώς είχαν στόχο να το πράξουν προ πολλού, αλλά επέλεξαν αυτή τη διαδικασία.

Πρόκειται για πρωτοφανή παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου και βασίζεται σε ψευδή ένορκη δήλωση, με στόχο τον εκφοβισμό. Πέραν από την κατοικία και το όχημα του κ. Νίκου Κληρίδη, κατασχέθηκε παράνομα και το κινητό του τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή τον οδηγούν στο δικηγορικό του γραφείο για περαιτέρω παράνομες ενέργειες και κατάσχεση άλλου ηλεκτρονικού υλικού και συσκευών.

Ο Νίκος Κληρίδης διαμαρτυρήθηκε και υπέγραψε δήλωση ότι υποχρεώθηκε σε συμμόρφωση προς ένα παράνομο και αντισυνταγματικό διάταγμα, το οποίο προσβάλλει το δικηγορικό απόρρητο και το απόρρητο της επικοινωνίας. Ρώτησε αν ακολουθήθηκε η ίδια τακτική για τον Μιχάλη Χριστοδούλου και τη Σάντυ, καθώς και για όλους τους άλλους που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Ως δικηγόρος, καταγγέλλω τη διαδικασία που ακολουθείται, την παράλειψη σκόπιμου διορισμού ποινικών ανακριτών και αμφισβητώ την εγκυρότητα και την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητά.