Σημαντικά κενά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία έρευνας και κατάσχεσης στην Κύπρο επισημαίνει ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, με αφορμή πρόσφατες εξελίξεις με τις έρευνες στο σπίτι του νομικού Νίκου Κληρίδη για την υπόθεση «Σάντυ». Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει επαρκείς εγγυήσεις έναντι αυθαίρετων ενεργειών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εκδίδονται εντάλματα έρευνας εις βάρος δικηγόρων.



Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά προνομιακή μεταχείριση των δικηγόρων, αλλά την ανάγκη προστασίας του δικηγορικού απορρήτου, το οποίο συνδέεται άμεσα με το Κράτος Δικαίου και τη διασφάλιση δίκαιης δίκης. Υπογραμμίζει ότι σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να υπάρχουν έγγραφα ή ηλεκτρονικά δεδομένα που καλύπτονται από απόρρητο, απαιτούνται σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποτρέπεται η αυθαίρετη πρόσβαση των αρχών.

Επικαλούμενος εκτενή νομολογία του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Αιμιλιανίδης σημειώνει ότι παραβιάζεται το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ όταν το εθνικό πλαίσιο δεν προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την προστασία υλικού που καλύπτεται από επαγγελματικό απόρρητο. Προειδοποιεί δε ότι πρακτικές όπως η μαζική κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων ενέχουν σοβαρό κίνδυνο παραβίασης της εμπιστευτικότητας.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομολογία, είναι αναγκαία η παρουσία ανεξάρτητου εκπροσώπου του δικηγορικού συλλόγου κατά τη διενέργεια ερευνών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα κατασχεθεί ή εξεταστεί υλικό που εμπίπτει στο δικηγορικό απόρρητο.





