Αυτουσια η ανακοίνωση του ΠΔΣ:

Αναφορικά με τις έρευνες σχετικά με την πρόσφατη υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, επισημαίνει τη θεμελιώδη σημασία του δικηγορικού απορρήτου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, περιλαμβανομένης και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος.

Το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και ουσιώδη εγγύηση του δικαιώματος του πολίτη σε αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι οποιεσδήποτε ερευνητικές ενέργειες που αφορούν δικηγόρους που ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα, οφείλουν να διενεργούνται με αυξημένη προσοχή, αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων νομικών εγγυήσεων και πλήρη σεβασμό προς το επαγγελματικό απόρρητο, στον βαθμό που αυτό τυγχάνει εφαρμογής.

Η ανάγκη διερεύνησης πιθανών αδικημάτων είναι αυτονόητη, πλην όμως πρέπει να συμβαδίζει με τη διαφύλαξη θεμελιωδών αρχών που στηρίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Χωρίς να υπεισέρχεται στη ουσία της υπόθεσης και ή να προδικάζει οποιαδήποτε ζητήματα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει εφόσον και όταν κριθεί αναγκαίο.

