Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία, σχετικά με την έρευνα στο σπίτι του Δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, για την Υπόθεση "Σάντυ".

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο διερεύνησης των ισχυρισμών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας της οικίας και του γραφείου προσώπου, το οποίο σχετίζεται με την εν λόγω υπόθεση, με σκοπό την εξασφάλιση τεκμηρίων/μαρτυρίας.

Η ανακριτική ομάδα η οποία έχει συσταθεί για τη διερεύνηση της πιο πάνω υπόθεσης, συνεχίζει τις εξετάσεις.

