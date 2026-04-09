Οι Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών καλούν τους πολίτες σε ειρηνική διαμαρτυρία στον χώρο του MELIOS ZOO την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 17:00, για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και την απόδοση της αλήθειας, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διαμαρτυρία αφορά τη στήριξη της λειτουργίας του κέντρου και την υπεράσπιση του έργου του κ. Μέλιου, που όπως αναφέρουν, έχει συνεισφέρει με κόπο και μόχθο για την ευημερία του χώρου.



Αυτούσια η ανάρτηση του Κινήματος Κυνηγών:



«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ MELIOS ZOO , ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/26, ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ



Φίλοι , συμπολιτες , σας καλουμε σε ειρηνική διαμαρτυρία στον χώρο του MELIOS ZOO , την Τετάρτη 15/04 και ωρα 5 το απογευμα για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη , διαφάνεια και την απόδοση της αλήθειας κόντρα στο διαχρονικά στημένο παιχνίδι του συστήματος.



Είναι επιτακτική ανάγκη να ειμαστε όλοι παρών , μικροί και μεγάλοι , όσοι περάσαμε απο τον εξαιρετικό αυτό χώρο, όσοι πραγματικά πιστεύουμε στην ευημερία που αποδίδει με κόπο και μόχθο ο κ. Μέλιος τόσα χρόνια.



Ενώνουμε την φωνή μας έναντι στο σύστημα , έναντι στους δήθεν και στα συμφέροντα, έναντι στην λανθασμένη απόφαση του Δικαστηρίου , έναντι στους θεσμούς και τις υπηρεσίες που κατάντησαν η μάστιγα του τόπου μας.



ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΩΝ»



