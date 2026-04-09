Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Μενέλαος Μενελάου (Μέλιος) προέβη σε δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για το κλείσιμο της φάρμας του, Melios Zoo Park.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η φάρμα είναι κανονικά ανοικτή. «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Όλη τη μέρα μου τηλεφωνεί κόσμος σχετικά με τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Θέλω να σας πω ότι η Φάρμα μου λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούσε από το 2000 μέχρι και σήμερα». Είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνει πως η φάρμα θα παραμείνει κλειστή Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι, με σημερινή απόφαση του το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, επιβεβαιώθηκε οριστικά το κλείσιμο του συγκεκριμένου ζωολογικού κήπου. Η υπόθεση αφορά σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση, την ασφάλεια και τη λειτουργία του χώρου, καθώς και τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του.