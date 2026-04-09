Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στον Κάμπο Τσακκίστρας η εκδήλωση «Ανοιξιάτικο Πέπλο στον Κάμπο», αφιερωμένη στην ανθοφορία των ιαπωνικών κερασιών Sakura. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον χώρο του Sakura Park.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου σε συνεργασία με την Ιαπωνική Πρεσβεία στην Κύπρο. Στόχος είναι η ανάδειξη της ανθοφορίας των κερασιών Sakura και η σύνδεση στοιχείων της ιαπωνικής κουλτούρας με το κυπριακό φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται ενισχυμένη ως προς τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, με έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιαπωνική παράδοση. Ο χώρος του Sakura Park αναμένεται να φιλοξενήσει επισκέπτες που θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ανάμεσα σε ανθισμένες κερασιές και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αναψυχής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ως πολιτιστικής δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Το «Ανοιξιάτικο Πέπλο στον Κάμπο» καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ως μία από τις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις που προσελκύουν επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Κύπρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Διαβάστε επίσης: Καναδάς: Κατηγορούν Κυβέρνηση για μη στήριξη σε «MMIWG2SLGBTQQIA+» (ΒΙΝΤΕΟ)