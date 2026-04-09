Η βουλευτής του NDP στον Καναδά Leah Gazan, εκπρόσωπος της περιφέρειας Winnipeg Centre στο Κοινοβούλιο του Καναδά, χρησιμοποίησε το ακρωνύμιο «MMIWG2SLGBTQQIA+» σε πρόσφατη δήλωσή της κατά του προϋπολογισμού 2026, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και χλευασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η Gazan κατηγόρησε την κυβέρνηση (υπό τους Φιλελεύθερους του Mark Carney) ότι δεν διέθεσε ούτε ένα δολάριο για την αντιμετώπιση «της συνεχιζόμενης γενοκτονίας των MMIWG2SLGBTQQIA+», αναφερόμενη στην Εθνική Έρευνα για τις



Το ακρωνύμιο σημαίνει Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, and Asexual plus - (MMIWG2SLGBTQQIA+), αποτελεί την επίσημη, διευρυμένη ονομασία που χρησιμοποιείται από το 2021 στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Καναδικής κυβέρνησης για το ζήτημα. Η Leah Gazan Κινεζική και Εβραϊκή καταγωγή και είναι γνωστή για τις δυναμικές παρεμβάσεις της υπέρ των ιθαγενών δικαιωμάτων και έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο.



