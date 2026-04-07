Τη στιγμή που ο πόλεμος κλιμακώνεται εκ νέου στην Μέση Ανατολή, δύο επιπλέον ελικόπτερα Merlin Crowsnest έφτασαν στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με ανάρτηση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.



Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του, «τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να πετάξουν σε ύψος έως και 1,6 χλμ., θα παρέχουν δυνατότητες εναέριας επιτήρησης και παρακολούθησης μεγάλου βεληνεκούς σε θαλάσσιο, χερσαίο και εναέριο επίπεδο».



Η ανάρτηση του Βρετανικού ΥΠΑΜ:





Update on UK operations in the Middle East, 7 April 2026. pic.twitter.com/3cGIIaSeSh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2026



