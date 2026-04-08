Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο πριν την εκπνοή του τελεσίγραφου προς το Ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ έγραψε:

Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, στις οποίες μου ζήτησαν να αναβάλω την αποστολή καταστροφικής δύναμης απόψε στο Ιράν, και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή (λειτουργική) βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως Προέδρου, και επίσης εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Το σχέδιο

Όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, (το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim) το Ιράν αναφέρει ότι το σχέρδιο 10 σημείων περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Αναλυτικά, το σχέδιο των 10 σημείων:

Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου κατά του Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό Πλήρης τερματισμός της Αμερικανικής επιθετικότητας σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, του Ιράκ και της Υεμένης Αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις βάσεις και τα σημεία ανάπτυξης στην περιοχή Ελεγχόμενη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις Θέσπιση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν Πλήρης δέσμευση για άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σε βάρος του Ιράν Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων.







— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Το ζήτημα του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς η εκεχειρία θα επηρεάσει το μέτωπο του νότιου Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ εμπλέκεται σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις.

Εάν ο Λίβανος εξαιρεθεί από το πλαίσιο της εκεχειρίας, αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις στη Χεζμπολάχ, η οποία αντιμετωπίζει εσωτερική κριτική στον Λίβανο ότι εμπλέκει τη χώρα σε πόλεμο για λογαριασμό του Ιράν.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι δρα για την υπεράσπιση του Λιβάνου απέναντι στο Ισραήλ, έπειτα από 15 μήνες παραβιάσεων της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024.



Με πληροφορίες από το Σκάι