Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, το βράδυ της Τρίτης, ότι συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι το Iράν θα αποδεχθεί «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

«Αυτή θα είναι αμφίπλευρη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και υπερβεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν υπέβαλε ειρηνευτική πρόταση δέκα σημείων, η οποία αποτελεί «λειτουργική βάση διαπραγμάτευσης».

«Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία προηγούμενης διαφωνίας έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Αποτελεί τιμή τιμή εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, να βρίσκεται αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα κοντά στη λύση του», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε το βράδυ της Τρίτης στο Truth Social ολόκληρη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Iράν Αραγκτσί, χωρίς να την αμφισβητήσει ή να τη σχολιάσει.

Επίσης, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CBS News ότι το Iσραήλ «έχει συμφωνήσει» στα βασικά σημεία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Mαρκ Ρούτε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ