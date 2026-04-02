Οχυρωμένος και πανέτοιμος να καταθέσει στις Αρχές πληθώρα στοιχείων και νέων τεκμηρίων που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, εμφανίζεται ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Μιλώντας στο Σίγμα, είπε ότι, θα καταθέσει μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα, ενώ κατήγγειλε ότι, το σύστημα που τον πολεμά, γνωρίζει ποια είναι η Σάντη, που όπως υποστηρίζει, βιάσθηκε στα 13 της, αλλά και τα παιδιά της.

Την ίδια ώρα, ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλουλου, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες Δρουσιώτη, υποστηρίζει ότι το πραγματικό όνομα της Σάντη είναι «Κυριακή», ότι την γνωρίζει από το 2020 και ότι της συμπαραστάθηκε σαν πατέρας.

«Έχω κάνει επαρκή τεκμηρίωση, πέραν των μηνυμάτων. Έχω και μαρτυρίες, έχω και ηχητικά ντοκουμέντα. Έχω πολλά στοιχεία». Είπε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος βουλευτής του Βολτ Μακάριος Δρουσιώτης

Με αυτές τις λέξεις, ο Μακάριος Δρουσιώτης προειδοποιεί για νέα στοιχεία, που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη της, κατά την έκφραση του, πανεθνικής συμμορίας οικονομικού εγκλήματος που διοικεί τη χώρα.

«Να μην προσποιούνται τώρα ότι κανένας δεν ήξερε και τώρα εξεπλάγην, διότι το σύστημα γνώριζε και γνωρίζει και τους πρωταγωνιστές και τη μητέρα και τα παιδιά. Είμαι πολύ καλά ενημερωμένος. Το σύστημα γνώριζε. Δεν το κρατούσα εγώ, αυτοί το κρατούσαν. Εγώ το έβγαλα προς τα έξω». Συνέχισε.

Υποστήριξε μάλιστα ότι δέχθηκε από γνωστό πρόσωπο απειλητικές προειδοποιήσεις να μην προχωρήσει στη διερεύνηση τον Απρίλη του 2023, και ότι θα τον κατονομάσει στις Αρχές.

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι έχει δεχθεί απειλές

«Ναι τώρα δεν μπορώ να πω δημόσια, αλλά είναι υπαρκτό, θα δώσω όλα τα στοιχεία. Βεβαίως δέχθηκα απείλες…»

Κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του Μακάριου Δρουσιώτη και η παράδοση των στοιχείων στην Αστυνομία, παρουσία της δικηγόρου του η οποία έφθασε στην Κύπρο, διότι όπως υποστηρίζει, δεν εμπιστεύεται την Αστυνομία.

Είπε πως αποκάλυψε τα ίδια πράγματα πριν από δύο χρόνια και κανείς δεν ασχολήθηκε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι, θα συνεργαστεί πλήρως με όποιον αποφασίσει το υπουργικό συμβούλιο, έχοντας όμως ξεκάθαρη προτίμηση σε ξένους ποινικούς ανακριτές.

«Να τους δώσουμε το υλικό που χρειάζονται για να διαμορφώσουν την κατάλληλη έκθεση προς τον Πρόεδρο κι εκείνος θα πάρει την απόφαση, το υπουργικό συμβούλιο, αν θα διορίσει ποινικούς ανακριτές».

Όταν ληφθούν τα στοιχεία, τότε θα γίνουν οι διαδικασίες, θα ενημερωθεί όντως ο κ. υπουργός και θα δούμε πώς προχωρεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, λάβρος κατά του Μακάριου Δρουσιώτη εμφανίζεται ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου.

Ο οποίος, μιλώντας στο Σίγμα είπε ότι, γνώριζε την κοπέλα με το όνομα Σάντη, η οποία σύμφωνα με τον Μακάριο Δρουσιώτη ήταν θύμα βιασμού όταν ήταν ανήλικη από τον ίδιο.

«Έχουν κυκλοφορήσει στον Τύπο μηνύματα, τα οποία θα αποδειχθούν ότι είναι ψεύτικα και φτιαγμένα. Δεν γνωρίζω τους περισσότερους που αναφέρονται στα μηνύματα. Αλλά αυτό που ακούω τώρα για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές μου βγαίνει το αίμα στο κεφάλι. Με έχει κατηγορήσει δημόσια, με έχει διασύρει δημόσια, μου έχει αναστατώσει την οικογένειά μου ότι έκανα βιασμό κορούδας 13 χρονών και δεν τολμά να πάει στην Αστυνομία να δώσει στοιχεία γι αυτό τον παλιάνθρωπο που έκανε αυτό το πράγμα και έκανε τρία παιδιά. Για όνομα του Θεού. Εγώ ξέρω την κοπέλα αυτή.Τη γνώρισα το 2020. Ότι στοιχεία μου ζήτησε η Αστυνομία τα έχω δώσει».

Λίγο αργότερα, μιλώντας στον Άλφα, ο κύριος Χριστοδούλου είπε ότι το όνομα της Σάντη είναι Κυριακή, ότι προσπάθησε να της συμπαρασταθεί σαν πατέρας για θέματα που δεν θα πει στη δημοσιότητα, ότι η κοπέλα πιθανόν να τον προσέγγισε με αλλότριους σκοπούς, αλλά και ότι θα προβεί σε καταγγελία κατά του Μακάριου Δρουσιώτη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του.

Τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη που τον αφορούν διέψευσε ξανά ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος έδωσε το κινητό του τηλέφωνο για δικανική εξέταση σε ιδιώτη εμπειρογνώμονα.

«Συνεχίζετε και κάνετε αναρτήσεις ψευδών χαλκευμένων SMS. Πού ζούμε δηλαδή; Σε μια ζούγκλα;.

Διευκρινίσεις για τις αναφορές στην ανάρτηση Δρουσιώτη σε εμπλοκή δικηγόρων με το επώνυμο Αγγελίδης, έδωσε ο Σίμος Αγγελίδης.

«Γίνεται και κάποια αναφορά και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον Ανδρέα Σ. Αγγελίδη, τον αείμνηστο πατέρα μου, ούτε κι εμένα». Είπε ο Δικηγόρος Σίμος Αγγελίδη.

Για να προσθέσει ότι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δύναται να διορίσει ξένους ανακριτές για διερεύνηση των καταγγελιών Δρουσιώτη.

