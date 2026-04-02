Η γυναίκα που αναφέρεται ως «Σάντη» έχει επιστρέψει στην Κύπρο μετά από ένα διάστημα στο εξωτερικό για λόγους προστασίας και επιδιώκει πλέον να ζήσει μια ήρεμη, φυσιολογική ζωή με τα τρία παιδιά της. Δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω στην υπόθεση ούτε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο της, Νίκο Κληρίδη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «Σάντη» ήταν εκείνη που του παρέδωσε από το 2019 στοιχεία που αφορούν σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και διαπλοκή στην Κύπρο. Ο Κληρίδης θεώρησε ότι τα στοιχεία αυτά έπρεπε να διερευνηθούν, αλλά λόγω της σοβαρότητας και του εύρους των εμπλεκομένων, επέλεξε να τα μοιραστεί μόνο με άτομα της εμπιστοσύνης του, μεταξύ των οποίων και ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Ο δικηγόρος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις κυπριακές αρχές για τη διερεύνηση μιας τόσο μεγάλης υπόθεσης και εκτιμά ότι η μόνη κατάλληλη οδός είναι η διερεύνηση από τη GRECO (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλα άτομα που είχαν στην κατοχή τους τα στοιχεία έχουν δεχθεί απειλές, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Κατανοεί επίσης την απόφαση του Δρουσιώτη να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες, καθώς –όπως αναφέρει– υπήρξαν απειλές κατά της ζωής του.

Ο ίδιος ο Κληρίδης περιγράφει το δίλημμά του ως σύγκρουση ανάμεσα στο καθήκον αποκάλυψης πιθανών ποινικών αδικημάτων και στην ανάγκη προστασίας της πελάτισσάς του, η οποία έχει ήδη βιώσει δύσκολες καταστάσεις και φοβάται για την ασφάλειά της. Τελικά, τονίζει ότι η απόφασή της να μην καταθέσει είναι απολύτως σεβαστή και αποτελεί δικαίωμά της.

Διαβάστε επίσης: Χριστοδούλου: Με κατηγορεί ότι βίασα κορούδα 13 ετών- Εγώ τη γνώρισα το 2020