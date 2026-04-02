Απάντηση στον Μακάριο Δρουσιώτη έδωσε ο πρώην δικαστής, Μιχαλάκης Χριστοδούλου, στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

Στην παρέμβασή του ο Μιχαλάκης Χριστοδούλου σημείωσε ότι «έχουν στηθεί λαϊκά δικαστήρια, έχει παραβιαστεί το τεκμήριο της αθωότητας, έχουν κυκλοφορήσει στον Τύπο μηνύματα, τα οποία θα αποδειχθούν ότι είναι ψεύτικα και φτιαγμένα. Δεν γνωρίζω τους περισσότερους που αναφέρονται στα μηνύματα. Αλλά αυτό που ακούω τώρα για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές μου βγαίνει το αίμα στο κεφάλι. Με έχει κατηγορήσει δημόσια, με έχει διασύρει δημόσια, μου έχει αναστατώσει την οικογένειά μου ότι έκανα βιασμό κορούδας 13 χρονών και δεν τολμά να πάει στην Αστυνομία να δώσει στοιχεία γι αυτό τον παλιάνθρωπο που έκανε αυτό το πράγμα και έκανε τρία παιδιά. Για όνομα του Θεού».



Συνέχισε αναφέροντας ότι «αυτός ο άνθρωπος που έχει εξευτελίσει το τεκμήριο της αθωότητας, που δημόσια που κατηγορεί έναν άνθρωπο ότι έκανε βιασμό, έναν άνθρωπο που για 30 χρόνια υπηρέτησε τη δικαιοσύνη που ο καθένας ξέρει τι έργο έχω επιτελέσει. Τα υπόλοιπα είναι θέμα της Αστυνομίας. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές; Εγώ ξέρω την κοπέλα αυτή. Τη γνώρισα το 2020. Ότι στοιχεία μου ζήτησε η Αστυνομία τα έχω δώσει. Είναι δημοσιογραφική δεοντολογία να βγαίνει κάποιος στα καλά καθούμενα και να κατηγορεί δημόσια έναν άνθρωπο ότι έκανε βιασμό; Και να μου λέει χρειάζεται ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές; Πού πάει το τεκμήριο της αθωότητας;».

