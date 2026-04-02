Δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση ο Μακάριος Δρουσιώτης, αναφορικά με τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες που διατύπωσε μέσω δημόσιων αναρτήσεων, σύμφωνα με την Αστυνομία. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος, «η Αστυνομία αναμένει από τον Μακάριο Δρουσιώτη να προσέλθει το συντομότερο για κατάθεση και να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του».

Όπως ειπε, ο κ. Δρουσιώτης ενημέρωσε ότι αναμένει νομική συμβουλή προτού παραδώσει τα στοιχεία και για την ώρα επικαλείται την απουσία του δικηγόρου του.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν έχει ενημερώσει για το πότε ακριβώς προτίθεται να καταθέσει.

Η Αστυνομία παραμένει σε εγρήγορση σχετικά με την υπόθεση και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ανάλογα και με τις εξελίξεις, συμπλήρωσε.

Την υπόθεση παρακολουθεί και η Νομική Υπηρεσία, η οποία αναμένει από την Αστυνομία να προχωρήσει στη διερεύνηση των ισχυρισμών και καταγγελιών του κ. Δρουσιώτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ