Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες που έχει δημοσιοποιήσει, επιμένοντας στην ύπαρξη τεκμηρίωσης και περιγράφοντας τα επόμενα βήματά του.

«Πήρα τηλεφώνημα από την Αστυνομία πριν δύο μέρες για να δώσω τα στοιχεία. Ζήτησα κάποιο μικρό χρόνο να διαβουλευθώ με τη δικηγόρο μου που είναι στο εξωτερικό. Επέστρεψε, βρίσκεται στην Κύπρο. Επικοινώνησα σήμερα με τον αξιωματικό ο οποίος με είχε καλέσει. Έκανα δύο προσπάθειες, ακόμη δεν ανταποκρίθηκε. Περιμένω να μιλήσω με την Αστυνομία για να διευθετήσουμε μια συνάντηση».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι διαθέτει επαρκές υλικό για όσα έχει δημοσιοποιήσει. «Έχω στοιχεία που τεκμηριώνουν κάθε λέξη που έχω δημοσιεύσει. Βεβαίως, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ποινικός ανακριτής για να κάνω μια έρευνα για να την πάρω στο δικαστήριο. Αυτή είναι η δουλειά των αρμοδίων αρχών. Εγώ έχω όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσω να δημοσιεύσω όσα έχω δημοσιεύσει».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις Αρχές, σημείωσε ότι «θα τα καταθέσω στην αστυνομία. Η εισήγηση δική μου και της δικηγόρου μου και αρκετών επιφανών νομικών είναι ότι επειδή αυτή η υπόθεση είναι τόσο μεγάλη και τόσο σοβαρή πρέπει να γίνει μια έρευνα υπεράνω κάθε υποψίας για συγκάλυψη. Η εισήγηση είναι για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, κάποιοι νομικοί ζητούν ακόμη και από το εξωτερικό».

Περιγράφοντας τη στάση που θα τηρήσει, ανέφερε πως «θα δώσουμε όσα στοιχεία χρειάζεται για να τους πείσουμε ότι είναι βάσιμες οι κατηγορίες, να κάνουν την έκθεσή τους και να την δώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να διορίσει ανακριτές, θα δώσουμε λεπτομερή κατάθεση. Αν αποφασίσει ότι θα μείνει στην Αστυνομία, εμείς θα συνεργαστούμε και με την Αστυνομία».

Αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, είπε πως «έχω και προσωπική εμπειρία με την Αστυνομία. Έκανα καταγγελία στην Αστυνομία, δεν εξετάστηκε. Μέχρι τώρα δεν έχω απάντηση από το 2020. Δεν έχω μια επίσημη απάντηση. Μάθαμε ότι την έχουν βάλει στο αρχείο από τα δικόγραφα που μας έκαναν αγωγή».

Σε σχέση με το timing των αποκαλύψεων, υπογράμμισε ότι «ασχολούμαι με την έρευνα χρόνια. Δεν έγινε για προεκλογικούς λόγους. Αλλά και αν δεχτώ ότι είναι προεκλογικό, πότε θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα κράτους δικαίου και διαφθοράς; Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνουν αυτές οι συζητήσεις».

Απαντώντας σε επικρίσεις για το ότι δεν απευθύνθηκε εξαρχής στις Αρχές, δήλωσε ότι «η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να πάει να καταγγείλει στην Αστυνομία τα θέματα που ψάχνει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ερευνά και να αποκαλύπτει και να το δημοσιοποιεί στην κοινή γνώμη. Το σύστημα γνώριζε. Δεν το κρατούσα εγώ, αυτοί το κρατούσαν. Εγώ το έβγαλα προς τα έξω».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «πριν δύο χρόνια έκανα μια παρουσίαση και αποκάλυψα αυτά τα πράγματα. Το είδαν χιλιάδες κόσμος και δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν επικοινώνησε κανένας μαζί μου».

Για τις απειλές που, όπως ανέφερε, δέχθηκε, είπε πως «όταν άρχισα να το διερευνώ, πήρα προειδοποιητικό μήνυμα να σταματήσω γιατί κινδυνεύω. Έχω δεχτεί απειλές, και εγώ και η κοπέλα. Υπάρχουν τεκμήρια».

Τέλος, επανέλαβε τη θέση του για τη σημασία των αποκαλύψεων. «Δεν είναι ελαφρά τη καρδία. Είναι θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, τεράστιου, κράτος δικαίου. Έχω υπεραρκετά στοιχεία που δικαιολογούν τη δημοσίευση και την έναρξη διερεύνησης. Η δουλειά των ανακριτικών αρχών είναι να κάνουν την πλήρη διερεύνηση».

