Δίχως τέλος η ταλαιπωρία των παιδιών στο Μακάρειο Νοσοκομείο παρά τις υποσχέσεις.

Σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, όλες οι βαριές εργασίες θα έπρεπε να εκτελούνται μετά τις 8:00 π.μ. και να διακόπτονται μεταξύ 13:00 – 14:00.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται στο SigmaLive, κατά την τελευταία συνάντηση γονέων με τους αρμόδιους, παρουσία και του Υπουργού Υγείας, είχε αναφερθεί ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν ακόμη επτά ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει δυνατός θόρυβος.

Στην πράξη, στο νέο κτήριο δεν έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο περιορισμού θορύβου. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7:00 π.μ., συνοδεύονται από έντονο θόρυβο και συνεχίζουν κανονικά, προκαλώντας νέα προβλήματα στα παιδιά και τους συνοδούς τους.

