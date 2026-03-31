Σάλος από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη για διαφθορά.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος περιγράφει, κατά τον ίδιο, τη δράση μιας πανεθνικής συμμορίας οικονομικού εγκλήματος - με την ονομασία «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων» - ενώ προβαίνει σε καταγγελίες που αφορούν πρόσωπα σε θέσεις – κλειδιά στη Δικαιοσύνη, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματίες.

Στην ανάρτηση του με τίτλο «παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες», ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι πρώην δικαστής βίασε ανήλικη στα 13 της, την άφησε έγκυο όταν έγινε 16 ετών και απέκτησε μαζί της παιδιά. «Το θύμα υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των καταγγελλόμενων υποθέσεων διαφθοράς. Ο πρώην δικαστής αντάλλαξε μηνύματα με πολιτικό, τα οποία επιβεβαιώνουν προσωπική σχέση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Νταν Ντίλιαν, εμπλεκόμενο στην υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Οδηγός του τέως Γενικού Εισαγγελέα - νυν πολιτικός- έβαλε κοριούς στη Νομική Υπηρεσία και διαβίβαζε πληροφορίες στον πρώην δικαστή. Η «Αδελφότητα» είχε τεράστιο ενδιαφέρον για την υπόθεση της Focus, αλλά και για τις διαβουλεύσεις που έγιναν στους διορισμούς του νυν Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα».

Σύμφωνα πάντα με τον Μακάριο Δρουσιώτη, ο πρώην δικαστής φέρεται να αποκάλυψε σε μηνύματα SMS σχέδιο υφαρπαγής δανείων, που οργανώθηκε από πρώην διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας και τον νομικό της σύμβουλο.

Γίνεται αναφορά επίσης σε στοιχεία για εμβάσματα 275 χιλιάδων ευρώ προς τον πρώην δικαστή, αλλά και μισού εκατομμυρίου ευρώ προς άλλον πρώην δικαστή.

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η Αστυνομία διόρισε Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος επικοινώνησε με τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έδωσε οδηγίες σε Ανώτερο Αξιωματικό της Δύναμης, ο οποίος επικοινώνησε με τον Μακάριο Δρουσιώτη με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για τις ανάγκες διερεύνησης των ισχυρισμών που είχε διατυπώσει μέσω δημόσιων αναρτήσεων.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης ζήτησε χρόνο ούτως ώστε να συμβουλευθεί τον δικηγόρο του και θα επανέλθει.

«Όποιος έχει όποια στοιχεία, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες οφείλει να τα διαβιβάσει, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον οποιοδήποτε», αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη ακολούθησε καταιγισμός αντιδράσεων και διαψεύσεων.

Σύμφωνα με τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, «είναι ένα συνονθύλευμα αρρωστημένου ψυχισμού. Το μόνο σωστό που υπάρχει στα δημοσιεύματα είναι ότι ήμουν δικαστής. Τίποτα άλλο. Τι να σου πω; Αν είχα έτσι δύναμη, θα ήμουν βλάκας να ζω στην Κύπρο. Είμαι πολύ πρόθυμος να ανακριθώ από οποιαδήποτε υπηρεσία, εάν έκανα τρία παιδιά και δεν το ξέρω. Κάνει λόγο για βιασμό, για όνομα του Θεού, παρά το γεγονός ότι υποψιάζομαι τι κρύβεται πίσω. Είμαι διατεθειμένος να κάνω τεστ DNA».

Γραπτή δήλωση εξέδωσε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

«Η χθεσινή ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έρχεται να επιβεβαιώσει, με τον πλέον σαφή τρόπο, όσα πλήρως τεκμηριωμένα παραθέτω στο βιβλίο μου. Πέραν των πιο πάνω, αρνούμαι να ασχοληθώ με έναν κατά συρροή ψευδόμενο Συκοφάντη, αναμένοντας τα αποτελέσματα της οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας».

Το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Μακάριου Δρουσιώτη εξετάζει με τους νομικούς του συμβούλους ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρων Νικολάτος.

«Οι ισχυρισμοί περί καταβολής ποσού €500.000 και η ανάμειξη κάποιας εταιρείας, είναι μυθοπλασία. Οι αναφορές δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας. Είμαι στη διάθεση των αρχών για κάθε έρευνα, όπως και για έρευνα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο κατατέθηκε οποιοδήποτε ποσό στους λογαριασμούς μου».

Οδηγίες στους δικηγόρους του έδωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης.

«Έχω ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ταυτόχρονα, καλώ τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται».

Τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη απέρριψαν και οι Δημήτρης Παπαδάκης και Μορφάκης Σολωμονίδης.

«Τον καλώ να ανακαλέσει τις αναφορές του, όπως επίσης και να παραδώσει τα όσα κατ’ ισχυρισμόν του έχει στην κατοχή του, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, για να εξεταστούν δικανικά από το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθότι αυτά που δημοσιεύει συνιστούν πλαστά και κατασκευασμένα στοιχεία», τονίζει ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Ο Μορφάκης Σολωμονίδης σημειώνει πως «κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτή την ανήθικη μέθοδο δολοφονίας χαρακτήρων. Ο κύριος Δρουσιώτης έχει ιστορικό στο να θίγει άτομα και να σπιλώνει υπολήψεις. Αυτή τη φορά όμως, θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη».

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανήλθε με νέες αναρτήσεις και φωτογραφίες με SMS, οι οποίες υποστηρίζει ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του για τις επαφές των δύο με τον πρώην δικαστή.

Στο μεταξύ, την άμεση και πλήρη διερεύνηση από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και όχι από την Αστυνομία την οποία δεν εμπιστεύεται, ζήτησε το Κίνημα Άλμα, υποψήφιος του οποίου είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Ο οποίος το απόγευμα υπέβαλλε γραπτή καταγγελία στον Αρχηγό Αστυνομίας κατά του Μακάριου Δρουσιώτη για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, δυνάμει του άρθρου 50 του ποινικού κώδικα.