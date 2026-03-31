Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανακοίνωσε τις προθέσεις του σχετικά με την επικείμενη κατάθεσή του στην Αστυνομία, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του για τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δρουσιώτη, επικοινώνησε μαζί του αξιωματικός της Αστυνομίας ζητώντας στοιχεία, με σκοπό την υποβολή τους άμεσα. Ο ίδιος δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει, αλλά μόνο παρουσία της δικηγόρου του.

«Στο τροχαίο ατύχημα του 2012 στη Λεμεσό αλλοιώθηκαν ορισμένες καταθέσεις και χάθηκαν άλλες. Το 2020 είχε καταγγείλει παραβίαση των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων, χωρίς να έχει λάβει ακόμη οποιαδήποτε απάντηση για τα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα αντιμετώπισε αγωγή λιβέλου στο δικαστήριο», αναφέρει.

Ο Δρουσιώτης υπενθυμίζει ότι κατά την έρευνα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, όταν διορίστηκε Επιτροπή για την υπόθεση «Κράτος – Μαφία», κατέθεσε επί ώρες όλα τα διαθέσιμα τεκμήρια, τα οποία οδήγησαν στη συμμετοχή άλλων 150 μαρτύρων. Όπως σημειώνει, δεν έχει ιστορικό υπεκφυγής.

Παρά τις προθέσεις του για συνεργασία, εκφράζει εύλογες ανησυχίες τόσο για τα κίνητρα όσο και για τα πιθανά αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας. Μέσω της δικηγόρου του, έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρωτοβουλία για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, με την έγκριση του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θεωρεί ότι ολόκληρο το δικαστικό σώμα ή το πολιτικό προσωπικό είναι διεφθαρμένο, αλλά ότι οι θεσμοί πρέπει να προχωρήσουν σε καθαρισμό των «αποστημάτων» από το υγιές σύστημα.

Σε περίπτωση που η πρότασή του προς τον Πρόεδρο δεν υιοθετηθεί, ο Δρουσιώτης διαβεβαιώνει ότι θα καταθέσει όλα τα στοιχεία στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατό, πάντα όμως παρουσία της δικηγόρου του, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην Αστυνομία και στη Νομική Υπηρεσία.

