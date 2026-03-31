Διάταγμα 8ήμερης κράτησης εναντίον ενός υπόπτου και τετραήμερης κράτησης για άλλους πέντε υπόπτους, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου που διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από συμπλοκή, ρίψη πυροβολισμών και τραυματισμό τριών προσώπων, στον παραλιακό δρόμο της πόλης.

Η συμπλοκή σημειώθηκε γύρω στις 20:00 χθες και κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκαν 36χρονος, 35χρονος και 34χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Όπως διαπιστώθηκε ο 35χρονος φέρει κάταγμα ρινικού οστού, ο 34χρονος κακώσεις κεφαλής και ο 36χρονος τραύματα στα πόδια, που προκλήθηκαν από πυροβολισμό.

Από τις εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία εναντίον 32χρονου, ο οποίος φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να έριξε αριθμό πυροβολισμών. Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη. Συνελήφθηκαν, επίσης, άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 35 και 43 χρόνων, καθώς και οι τρεις τραυματίες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτηση του 32χρονου για περίοδο οκτώ ημερών και την κράτηση των άλλων πέντε υπόπτων για περίοδο τεσσάρων ημερών, σε διαδικασία που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ