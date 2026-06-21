Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της στα Χανιά. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σορό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι.

Μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του Σκοπιανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σε κατάσταση σοκ ο αδελφός της Σταυρούλας

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση "κλειδώνει" και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα