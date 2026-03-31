Συμπλοκή μεταξύ Ιρανών σημειώθηκε στη Λεμεσό, το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας ρίφθηκε αριθμός πυροβολισμών. Τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα και το ΤΑΕ Λεμεσού συνέλαβε έξι υπόπτους, διερευνώντας υπόθεση απόπειρας φόνου.

Τα περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 20:00, στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού και σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμπλοκή έγινε μεταξύ δύο ομάδων αλλοδαπών, με τρία πρόσωπα να μεταφέρονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο, ένα εκ των οποίων έφερε τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια.

Σύμφωνα με τον Λειτουργό του Τμήματος Επικοινωνίας του Αρχηγείου, Μιχάλη Μιχαήλ, στο επεισόδιο φαίνεται να συμμετείχαν δέκα πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 32χρονος ανέσυρε πιστόλι και έριξε αριθμό πυροβολισμών.

Ίδια ενημέρωση αναφέρει ότι «οι εμπλεκόμενοι είχαν κάποιες πολιτικές διαφορές σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν αλλά η διερεύνηση συνεχίζεται. Δεν έχει τεθεί ζήτημα κατασκοπίας».

Συνολικά συνελήφθηκαν έξι πρόσωπα, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου.

