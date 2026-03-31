Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, τρεις άντρες ηλικίας 33, 30 και 26 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησε το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, εντόπισαν λίγο πριν τις 12.00 χθες το μεσημέρι και ανέκοψαν για έλεγχο, 33χρονο ο οποίος διακινείτο με αυτοκίνητο, σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 33χρονος καταζητείτο, αφού εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με έξι διερευνώμενες υποθέσεις διάρρηξης κτιρίου, κλοπής, παράνομης εισόδου σε περιουσία, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 09 και 28 Μαρτίου, σε υπό ανέγερση οικοδομές στην επαρχία Λευκωσίας.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 33χρονου, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος, ενώ στη συνέχεια, στην κατοικία του εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, γυναίκας ηλικίας 33 ετών, η οποία επίσης καταζητείτο σε σχέση με τις έξι διερευνώμενες υποθέσεις.

Στην κατοικία και στο αυτοκίνητο του 33χρονου, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν μεγάλο αριθμό αντικειμένων, όπως ηλεκτρικά και άλλα επαγγελματικά εργαλεία, ζυγαριές, και καλώδια, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, αποτελούν κλοπιμαία περιουσία. Ανακρινόμενος ο 33χρονος ύποπτος, παραδέχθηκε τόσο τις έξι υποθέσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, καθώς και ακόμη δύο παρόμοιας φύσης υποθέσεις.

Συνεχίζοντας τις έρευνες χθες, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε περιοχή στη Λευκωσία, άντρα ηλικίας 30 ετών, εναντίον του οποίου επίσης είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Ο 30χρονος επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 26 ετών και ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας το όχημα για να διαφύγει, ωστόσο τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν και ανέκοψαν το όχημα των δύο υπόπτων και προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος.

Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του 30χρονου, επίσης εντοπίστηκε αριθμός οικοδομικών εργαλείων, ενώ ο ίδιος υπέδειξε στα μέλη της Αστυνομίας, σημείο σε περιοχή στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκε κρυμμένη μία τσάντα που περιείχε εργαλεία.

Ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου επίσης συνελήφθη, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, αφού σε έρευνα που έγινε στο όχημα του, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν αριθμό εργαλείων, για την κατοχή των οποίων ο ίδιος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις.

Οι τέσσερις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, με το Κλιμάκιο Διαρρήξεων, του ΤΑΕ Λευκωσίας να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ