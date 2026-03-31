Αναστάτωση προκάλεσαν δεκάδες νεαροί το βράδυ της Δευτέρας (30/3) στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, «γύρω στους 90 με 100 νεαρούς με μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν στη Λεμεσό και άναψαν δύο τρεις εστίες φωτιών. Είναι οι ενέργειες που κάνουν στο πλαίσιο της ένταξης στον στρατό αλλά γίνεται διερεύνηση για να διαφανεί από που πηγάζει αυτή η ενέργεια».

Δείτε το βίντεο από την αναστάτωση:

