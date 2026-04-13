Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο ΓΝ Λάρνακας δεκαεννιάχρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από άγνωστο άνδρα με μαχαίρι το βράδυ της Κυριακής το Πάσχα σε μουσικοχορευτικό κέντρο στην περιοχή Μακένζυ, στη Λάρνακα.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «γύρω στις 22:00 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε μουσικοχορευτικό κέντρο στην περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα».

Αναφέρεται ότι «μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και από τις επιτόπιες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί λογομαχία μεταξύ 19χρονου και άγνωστου άντρα με αποτέλεσμα ο δεύτερος να ανασύρει μαχαίρι και να τραυματίσει τον 19χρονο».

Ακολούθως «ο δράστης, τράπηκε σε φυγή ενώ ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στη δεξιά νεφρική χώρα».

Αναφέρεται ότι «η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου».

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

