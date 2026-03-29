Την ερχόμενη Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του 28χρονου Ανδρέα Αντωνίου, μέλους της ΥΚΑΝ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η κηδεία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι, από τον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Μακεδονίτισσα στον Αρχάγγελο.
Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο Έγκωμης: Μέλος της ΥΚΑΝ ο άτυχος 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονη
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.
Η κηδεία του συναδέλφου Ανδρέα Αντωνίου, θα τελεστεί την Τρίτη, 31/03/2026, στις 2μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Μακεδονίτισσα στον Αρχάγγελο. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης. https://t.co/omUGj6hhSz— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) March 29, 2026