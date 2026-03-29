Την ερχόμενη Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του 28χρονου Ανδρέα Αντωνίου, μέλους της ΥΚΑΝ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η κηδεία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι, από τον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Μακεδονίτισσα στον Αρχάγγελο.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.